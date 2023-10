Eesti rahva muuseum võõrustab peagi tattoo-kunstnikke

Messil on esindatud parimad stuudiod ja tegijad ning külastajatel on võimalik tutvuda laiemalt kõigega, mis teemaga haakub. Lisaks toimub messi raames tätoveerimisvõistlus, kus oma töid toovad lavale nii kohalikud kui naaberriikide parimad tätoveerijad.

Tiitleid jagatakse 13 kategoorias: parim sleeve, realism, suurteos, hullus, ornamentaal, cover up, vanakool, black`n`grey, uus kool, graafik, värvikasutus. Auhinna saavad ka kohapeal loodud «Päeva parim tattoo» ja ERMi erikategooria «Parim rahvustattoo».

Kui palju kunstiteoseid üha päeva jooksul nahale «nõelutakse», vastas Street Mirror Expo peakorraldaja Eero Soomere, et sadu. Kunstnike, kes tätoveerimiskultuuri ja selle kunstilist väärtust tutvustavad, tuleb tema sõnul kokku ligi 80.

Eesti rahva muuseumis on praegu avatud ka näitus «Õige keha, vale keha?», mille teemadega Street Mirror Expo 2023 korraldaja hinnangul hästi haakub. Näitus räägib sellest, et «õige» ja «vale» tähendused on ühiskondades kokkuleppelised. Arusaamad sellest, mis on ilus, mis loomulik, mis ebaloomulik, erineb kultuuriti ja muutub ajas.

Eesti rahva muuseumi direktor Kertu Saks sõnas, et kuna muuseumis võõrustatakse palju kogukondi, on neilt ka küllalt õppida ja tänu sellele võimalik teha kõrgel tasemel näituseid.

«Tätoveerimiskunsti on tuntud aastatuhandeid ning keha on kasutatud lõuendina nii sõnumi edastamise, kaitsemaagiga kui ka lihtsalt ilu loomise eesmärgil. Tätoveerimiskunstile pühendatud sündmuse võõrustamine ERMis annab sisendit nii me kehateemalisele näitusele kui ka 2024 jaanuarist avatavale öökultuuri näitusele «Kellele kuulub öö,» rääkis Kertu Saks.

Street Mirror Expo raames toimub lisaks tätoveerimisteemalistele töötubadele ja võistlustele ka vestlusring «Kehamuutmistehnikad», mida juhivad näituse «Õige keha, vale keha?» kuraatorid Katrin Alekand ja Oskar Poll. Vestlusring pakub võimaluse arutleda teemadel nagu «Milline keha on olnud sünnis ja milline mitte? Milliseid kehi on peetud ärritavateks ja kus on jooksnud provokatiivsuse piir?».