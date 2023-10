Jeremejev saavutas endast vanemate vastu MMil viienda koha

Jeremejev alustas MMi võiduga tugeva leeduka Adomas Grigaliunase vastu, ent kaotas siis valitsevale U23 Euroopa meistrile Mustafa Safa Yildirimile. Et türklane pääses aga finaali, sai tartlane võistlust jätkata. Järgmises ringis seljatas ta Ameerika maadleja Robert Paul Pereze ning pääses nii pronksimatši.

Seal tuli tal tunnistada jaapanlase Haruto Yabe paremust. Eestlase treeneri Kristjan Pressi sõnul märkis Jeremejev kohtumise järel, et saatuslikuks sai tema liigne vastasega arvestamine.

«Ütleme nii, et nad olid justkui koridoris koos ja Artur läks luurama, mis vastase toas toimub. Selle asemel, et ta enda ruumi tirida, kus ta teab vastast rohkem, kukkus ta hoopis vastase pinnale, kus jaapanlane on tugevam,» kirjeldas Press.