Kohalik energiaettevõte hakkab kultuuripealinna vabatahtlikke toetama

Greni toetus läheb vabatahtlike juhendamiseks ja nende heaolu tagamiseks alates koolitustest, vabatahtlikele mõeldud äratuntavate tööriiete, transpordi ja toitlustamiseni välja. Tartu 2024 juht Kuldar Leis sõnas, et Greni panus Tartu ja Lõuna-Eesti ellu on märkimisväärne, sest ilma vabatahtlike abita kultuuripealinna tiitliaasta ei õnnestuks.

Greni äride Eesti juht Margo Külots sõnas, et vabatahtlikud on kõikide ürituste selgroog ning nende panus Tartu 2024 sujuvaks kordaminemiseks saab olema suur. «Kogukonna ja inimeste toetamine on meie jaoks väga oluline. Kui saime teada võimalusest panna õlg alla vabatahtlikele, siis pikka mõtlemist ei olnud,» lisas ta.