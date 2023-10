Tartu ülikooli korvpallimeeskond noppis neljanda järjestikuse võidu

Kui enne laupäevast kohtumist oli Tartu ülikooli korvpallimeeskonnal Eesti-Läti korvpalli ühisliigas kirjas kolm võitu ning kaks kaotust, siis võiduga Läti ülikooli meeskonna üle pikendati võiduseeriat nelja mängu peale. Turniiritabelis asetab see neid praegu kuuendale kohale.

Ka järgmine mäng toimub tartlastele kodus. Seda tuleval reedel, kui neile tuleb vastu Valmiera Glass Via meeskond. Läti meeskonna pragune saldo on kaks võitu ja kuus kaotust, mis on nad liigas asetanud 14. kohale.