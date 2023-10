Õppida ja harjutada oli neil palju, sest Olümpiko treeneri Andre Seppa sõnul on Maciase maadlus võrreldes klassikalise judoga erinev ning unikaalne. Tal on välja kujunenud oma judo ja stiil, mida Eestis nähtud ei ole, ütles ta. Suurim erinevus on, et ta haarab vastasel seljast ja külgedelt, kust klassikalises judos haardeid ei alustata.