Kohvikus sai muu hulgas vaimse tervise nõu küsida

Vaimse tervise kohvikut ei peetud Tartus esimest korda, vaid seda on Reval Cafés korraldatud jaanuari lõpust saati iga kuu viimasel laupäeval. Nii jätkub see projektijuht Sandra Liivi sõnul ka edaspidi. Et spetsialistide ootejärjekorrad on pikad ning inimesed ei peaks abini jõudmist liiga kaua ootama, saabki vaimse tervise esmaabi andja olla elupäästev vahelüli.