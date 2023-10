Tartu kiirabi vahetab välja tosin alarmautot

Sihtasutuse Tartu Kiirabi juht Lauri Kõrgvee rääkis, et 12 uut alarmsõidukit on pikalt oodatud, sest tellimus neile esitati juba pandeemia tippajal. Et siis olid tootmisliinid aga hõivatud, jõuavadki sõidukid alles nüüd kohale.