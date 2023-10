Vanemuise kontserdimaja uus juht soovib liita erinevad kunstiliigid

Niisamuti soovib uus juht teha koostööd haridusasutustega, sest Tartus on muusika- ja kunstikoole omajagu. Näiteks Tartu I muusikakoolist võtab uus juht kaasa teadmise, et võti publiku südametesse peitub just põnevates koostööprojektides. «Võib-olla oleks huvitav esinetajega minna kuhugi söögikohta või tuua hoopis toit muusika juurde, sest Eestis ei ole kuigipalju võimalusi elava muusika seltsis einestada.»

Ehkki Eesti majanduses on praegu üsna turbulentsed ajad, ei muretse kontserdimaja uus juht üleliia saalide täitumuse pärast. «Usun, et täitumus ei sõltu ainult publiku rahakotist. Ega inimestel raha otsas ole, vaid seda kulutatakse hoolikamalt, ning küsimus on selles, milliseid valikuid peame kavas tegema. Kuid kui väike äng on sees, siis see inspireerib leidma uusi ja loovaid lahendusi,» leiab ta. Ametlikult asub Tamm ametisse esmaspäevast ja siis saab ta ka täpsema ülevaate kontserdimaja rahaasjadest.

Juba mõnda aega on tartlasi pahandanud Vanemuise kontserdimaja juures parkivad autod, mis pahatihti on hõivanud jalgratturitele mõeldud raja. «Kuna ma alustan ametlikult alles esmaspäeval, siis ei ole ma jõudnud veel majas töötavate inimestega kohtuda, et selletaolisi asju arutada. Aga kui see on tõesti pikka aega probleemiks olnud, siis tuleb sellele igal juhul lahendus leida,» lubas Tamm.