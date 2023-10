Musta kassi päeva peetakse ülemaailmselt 27. oktoobril ning sellega soovivad eeskätt loomade varjupaigad näidata, et musta karvkattega kass on nagu iga teine, keda kodustades ei pea kartma, et seejärel hakkab juhtuma halbu asju.

Tartu koduta loomade varjupaika pikka aega juhtinud Kirke Roosaar rääkis, et tartlased siiski musti kasse ei pelga ning söekarva nurrikud leiavad endale samuti kodu, kui iseloom ja tervislik seisund seda võimaldavad. «Vahel tullakse just sooviga leida huvitava välimusega kass. On neidki, kes endale just musta kassi otsivad, sest ta on nagu väike panter,» märkis ta. «Kui üldse kedagi vähem soovitakse kui teisi, siis võib-olla triibulisi kasse, kelle välimust peetakse liiga tavaliseks.»