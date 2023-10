Lõppesid Praaga kanali hooldussüvendustööd

Süvenduse tulemusena saavutati kanalis 40 meetri laiuselt 2,1-meetrine sügavus. «Enne süvendust oli kanalis sügavus kohati alla 0,8 meetri ning kanal ei olnud madala veetaseme korral läbitav. Tänu süvendusele on kanalis veesõidukiga liiklemine ohutum,» ütles transpordiameti laevateede ja sadamate osakonna juhataja Kert Süsmalainen.

Praaga kanal on edela-kirdesuunaline kanal Emajõe suudmes Peipsi järves. See on projekteeritud 750 meetri pikkuseks, 2,1 meetri sügavuseks ja 40 meetri laiuseks. Kanalit kasutavad veeliiklejad Emajõest Peipsi järvele liikumisel. Eelmine süvendus tehti Praaga kanalis 2000. aastal.