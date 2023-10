Galerii ⟩ Oskuste öö pani kutseõppurid juhendaja rolli, lapsevanemad ja õpetajad koolipinki

Külalised said kätt proovida erialasid tutvustavates töötubades. Näiteks kuidas käib rätsepatöö, plaatimine või maalritöö või milliseid nippe kasutada ka kodukoristusel. Rõhk oli just praktilisel õppel.

Nii võis õpetaja Irina Võsar tunnis kõrvaltvaataja rollis olla ja leidis aega vestlemisekski. Ka tema arvates on oskuste öö noorele, samuti täiskasvanule, hea võimalus leida just see eriala, mis paneb silma särama. Samas on see kasulik ka kutseõppuritele, sest nemadki said end õpetaja rolli panna ning tänu teiste aitamisele oma teadmisi kinnistada, selgitas ta.