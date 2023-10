Plastreostus on igasugune plast, mis satub keskkonda. See on uskumatult kahjulik kõigile elusolendeile ja nende elupaikadele. Plast jääb keskkonda püsima pikaks ajaks, ohustades metsloomi ja levitades toksiine. Näiteks ookeanidesse satub igal aastal 12 miljonit tonni plasti.

Arusaadavalt ei ole plastiprobleem ainult meil, vaid see on globaalne mure. Igal aastal valmistatakse maailmas pool triljonit ühekorratopsi, mis on üle 70 topsi iga inimese kohta. Enamik selliseid topse on polüuretaankattega ehk materjalist, mis muudab nende ringlussevõtu keeruliseks ja haruldaseks. Seega taaskasutatakse vähem kui kaks protsenti ühekorratopsidest.