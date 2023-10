Kristofer Seema: kas majanaaber võib ka olla inimene?

Tartus sain ma täiesti teistsuguse kogemuse osaliseks. Kolisin ülikooli õppima tulles neljakorruselisse kortermajja. Esimesed kaks aastat möödusid probleemideta ja naabritega suhtlus piirdus viisakustega trepikojas. Seda, et seinad on äärmiselt õhukesed, oli muidugi kohe tunda, sest kuulda oli isegi naabri telefoni helisemist. Mind need helid ei häirinud, sest olin korterisse kolides leppinud teatava lärmiga. Arvasin, et nii on teinud kõik.