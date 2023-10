Pealtnäha on kaldapromenaad juba üsna valmis.

Tartu südalinnas Emajõe vasakkaldal on tööd Kaarsilla ja Rahu silla vahel jõepromenaadi rajamiseks kestnud üle poole aasta ning on jõudnud lõpusirgele. Kuigi tähtajaks on seatud novembri lõpp, peaks promenaad avatama juba varem.