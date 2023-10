Tartu plaanib lõpetada tasuta parkimise lubade väljastamise

Tasuta parkimise õiguse kaotamisega soovib linnavalitsus vähendada enda ja asutuste tekitatavat koormust kesklinna tänavatele ja parklatele. Lisaks aitab muudatus suunata linnavalitsuse töötajaid kasutama tervise- ja keskkonnahoidlikumaid liikumisviise.

Tartu abilinnapea Raimond Tamm ütles, et parema linnaruumi loomiseks on oluline tegeleda autoliiklusest tulenevate ohtude, müra ja keskonnamõju vähendamisega ning soosida muid liikumisviise. «Seetõttu soovime linnavalitsuses motiveerida inimesi eriti just kesklinnas vähem autot kasutama ja sellega koos väheneb ka seal parkivate autode arv,» selgitas Tamm.

Praeguseks on linnavalitsus andnud välja 149 tasuta parkimise luba, millest 81 on linnavalitsuse osakondade ja hallatavate asutuste kasutuses ning 68 muude asutuste kasutuses. Uuest aastast kaotavad kõik need kehtivuse ja uusi ei väljastata.

Edaspidi saavad linnavalitsuse osakonnad või allasutused osta parkimislubasid samamoodi nagu kõik teised, kuid iga selline ost peab olema hästi põhjendatud ja seotud konkreetsete tööülesannete täitmisega.

Eelnõu kohaselt kaob 2025. aastast tasuta parkimise õigus ka kõikidele elektrisõidukitele, kuna hoolimata keskkonnasäästlikumast jõuallikast ei ole nende juhtidele privileegide andmine kooskõlas varem kirjeldatud linnaruumi arengusuundadega. Praegu on tasuta parkimise luba väljastatud ligi 1150 elektrisõidukitele.

Sama eelnõuga on kavas muuta kehtetuks ka liikumispuudega juhi ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki juhi tasuta parkimise õigust puudutavad paragrahvid, sest need on sätestatud ka liiklusseaduses. Seetõttu ei ole linnavalitsusel tarvis neid sätteid dubleerida. Liikumispuudega inimese jaoks ei muutu parkimiskorralduses seega midagi.