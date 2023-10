Kliinikumi neuroloogid: insuldijärgset raviteekonda tuleb muuta sujuvamaks

Tartu ülikooli kliinikumi neuroloogia professor Janika Kõrva sõnul esineb Eestis insulti oluliselt sagedamini kui teistes Euroopa riikides. «Sealjuures ei mõjuta insult mitte ainult inimest ennast, vaid ka tema lähedaste elu. Seega on insult nii meditsiiniline kui ka sotsiaalne probleem,» nentis ta.

Tartu ülikooli kliinikumis kui Eesti ühes insuldikeskuses ravitakse aastas ligi 700 insuldipatsienti. Et paljud neist jäävad haiguse tõttu töölt eemale või vajavad kõrvalist abi, on Kõrva sõnul oluline insuldiravi kvaliteeti tõsta. Ta lisas, et insuldi aktiivravi on Eestis heal tasemel, ent patsientide elukvaliteedi parandamiseks tuleb seda muuta sujuvamaks ja terviklikumaks.

Kuidas tuleks peale insulti toimida?

Tartu ülikooli kliinikumi neuroloog doktor Riina Vibo rääkis, et pärast insulti on patsiendil oluline jälgida ning tegeleda haigusseisundi põhjustanud tegurite ohjamisega, et uut insulti vältida. Selleks tuleb hiljemalt kolme kuni kuue kuu möödumisel käia kas perearsti või insuldiõe juures järelkontrollis. Samuti tuleb Vibo sõnul hoida silm peal oma tervisenäitajail, millest olulisemad on vererõhk ja pulss.

Ühtlasi on tähtis vähemalt kord aastas perearsti juures kontrollida kolesterooli ja veresuhkru sisaldust. «Tähtis on üle vaadata oma eluviis ja vajadusel muuta see tervislikumaks: loobuda suitsetamisest ja alkoholi tarbimisest, liikuda mõõdukas tempos vähemalt 150 minutit nädalas, juua piisavalt vett, toituda tervislikult,» tõi kokkuvõtteks välja Riina Vibo.