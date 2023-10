Eesti päikeseauto langes koos kõigi kaasvõistlejatega konkurentsist

Väljalangemise põhjuseks oli tarvidus laadida akusid enne 1200 kilomeetri pikkuse distantsi lõppu. Neljanda võistluspäeva lõpuks on lisalaadimisvajaduse tõttu langenud konkurentsist välja kõik cruiser-klassi tiimid.

Tegemist on esmakordse olukorraga Bridgestone World Solar Challenge'i 35-aastases ajaloos, kus terve klass on võistlusest väljas. Veel ei ole ametlikku selgitust, kuidas kulgeb võistluse lõpp, kuid tiimid on valmis edasi sõitma ning kuuepäevase teekonna siiski lõpetama.