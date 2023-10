Ristmik avatud, aga foore polegi – kõik on plaani järgi

Ravila tänava ja Viljandi mnt ristmikul on uus asfalt paigas, rattarajad suurel jaolt valmis. Liigelda saab, aga parema käe reeglist lähtudes, sest foore veel ei ole.

Maarjamõisas autojuhte pikalt ümbersõitudele suunanud tee-ehitus Viljandi maantee ja Ravila ristmiku piirkonnas läheb plaani järgi, mis tähendab, et teisipäeva õhtust on liiklus seal taas avatud. Igaüks aga näeb, et valmis seal töö küll ei ole.