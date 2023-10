Miks on Tartu ülikooli kliinikumi peahoone, Puusepa 8 maja peaukse vastas asuvas parklas mitme parkimiskoha kõrval äärekivi värvitud kollaseks?

Kollaseks värvitud äärekivid on jäänud ajast, mil toimusid Tartu ülikooli kliinikumi Maarjamõisa meditsiinilinnaku teise etapi ehitustööd ja parkimine oli korraldatud nii, et selles kohas ei olnud parkimisjooni ning parkimine oli seal keelatud. Hilisemal parkimiskorralduse muutmisel tekitati parklasse lisakohad ja parkimine on seal lubatud.