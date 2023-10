Kastre vallas Kõnnu külas elava Tõnis Hillermaa aastane koer kraapis teisipäeva õhtul peremehe toa ukse taga, see andis märku, et miski on valesti. Välja tõtanud noormees nägi, et mõnesaja meetri kaugusel on naabri maja leekides. Ta kutsus päästjad, kes tõid majast välja hukkunud inimese.