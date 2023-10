Vargused selvepesulates jätkuvad, sedapuhku Jõgeval

Politseile laekunud info kohaselt varastati Jõgeval iseteeninduspesulast mündikassa. Vargusega tehtud kahju on 900 eurot. Jõgeval on kaks selvepesulat. Üks asub Terminali tanklaga samal territooriumil, teine asub vana Vaksali lähistel Jaama tänaval. Sel korral sattus varguse ohvriks Jaama tänaval asuv pesula.

Esialgsete andmete kohaselt oli vargaid kaks, kes käisid Jõgeva Mündipesula kallal kahel ööl. Varguse ohvriks langenud pesula omanik sõnas, et vähemalt mõneks ajaks jääb pesula suletuks, sest vargad lõhkusid seadmed. Pesula omanik edastas politseile ka turvakaamera salvestised, lootes, et neist on abi varaste tabamisel.