Sadamaraudtee valgustuse rajamine toob kaasa ajutisi sõiduteede sulgemisi

Sellel reedel, 27. oktoobril kell 7–20 suletakse liikluseks Teguri tänav (Teguri-Turu ristmiku juures). Kuna Tehase tänaval on ka teetööd, siis ümbersõiduks saab kasutada Ropka teed.

Valgustus paigaldatakse Sadamaraudtee kergliikluskoridori Siili tänavast Väikese kaareni, see lõik on umbes 2,5 kilomeetri pikkune. Valgustuse paigaldamiseks kulub lepingu järgi 178 702 eurot ja tähtaeg on novembri viimasel päeval, seega detsembrist peavad tuled särama.