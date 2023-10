ELU ISE ⟩ Vana ajakirjanik Stepan Karja tükib endiselt ise küsima

Stepan Karja käib raamatukogus ajalehti lugemas. Ajakirjanikud on väga professionaalsed, peensustega kursis, kiitis ta ametikaaslasi. «Vaatan ja imestan – kust kurat nad neid nurgataguseid asju teavad! Mõnus on lugeda selliseid asju,» ütles ta.

Diktofon pole veel käimagi hakanud, kui endine ajakirjanik Stepan Karja intervjuu esimest küsimust ennetavalt teatab, et tal on rääkimiseks isegi kaks plaani, kuigi teine plaan on küll veidi hägune.