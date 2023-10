Linnaeelarve täpset suurust ei saanud ta samuti veel öelda, aga eesmärk on 296–297 miljonit eurot. «See ei ole lõplik, kuid seda me sihime,» lausus Leidt.

Mõndagi on siiski teada. Tulu tuleb ikka põhiosas tulumaksust, mille laekumine on kavandatud 138 miljonit eurot ja see on 11 protsenti tänavusest rohkem.