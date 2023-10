Kuivjõgi märkas eelmisel sügisel internetis, et Tartus Narva maantee tätoveerimissalongi seintel ripuvad Erlenheina maalid. Galerist käis neid lähemalt vaatama ja otsustas korraldada oma galeriis tema esimese näituse. See sai noortepärase pealkirja «Üks idee on tglt pikalt meelel mõlkunud:D».