Igapäevase hakkamasaamise teemadel peetavais debattides on kõlanud arvamus, et pangad on kaugenenud inimestest ja neist on oma rahaasjade korraldamisel vähe abi. Mina olen Bigbank Eesti juht ja väidan hoopis, et pankadest võib igaühe pereeelarve jaoks olla kasu, kui vaid inimesel endal on tahe ja alusteadmised.