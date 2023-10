Irja Alakivi: kas meil Tartus on looduse kaitsmisega asjad ikka hästi?

Riigi looduskaitsepoliitilised eesmärgid on sätestatud looduskaitseseaduses. Paragrahvis kaks on kirjas looduskaitse põhimõtted: loodust kaitstakse looduse säilitamise seisukohalt oluliste alade kasutamise piiramisega ning looduse kaitsel lähtutakse tasakaalustatud ja säästva arengu põhimõtetest, kaaludes iga kord alternatiivsete, looduskaitse seisukohalt tõhusamate lahenduste rakendamise võimalusi.

Toon siin taas näiteks suure avaliku huvi all oleva Tartu Sanatooriumi pargi tervikliku säilitamise versus mittesäilitamise juhtumi. Tegemist on väärtusliku loodusobjektiga, pargiga, ajaloolise pargiga. Tegemist on väärtusliku kultuuripärandi objektiga, miljööväärtusliku alaga. Tegemist on Eesti rahvuse, kultuuri, rahvusteaduse arendamisse ülisuure panuse andnud Eesti suure inimese Oskar Kallase pärandiga. Muide, sel nädalal tähistame tema 155. sünniaastapäeva.