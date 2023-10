Üha suurenevas elektrienergia kasutamises on hakatud rohkem tähelepanu pöörama elektromagnetvälja mõjule. Elektri ülekandmisel tekib pingestatud juhtme ümber elektromagnetväli, millel on kahjulik mõju inimese tervisele.

Juba on hakatud julgemalt rääkima «elektrisaastusest» kõrgepingeliinide lähikonnas. Eestis on 110 kV ja 330 kV liinide elektromagnetvälja mõnelgi puhul mõju eiratud ning kõrgepingeliine on ehitatud elamute ja kaubanduskeskuste lähedale.