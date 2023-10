Linnaeelarve tegemine ei erine palju riigi, ettevõtte või perekonna eelarve koostamisest. Selleks et planeerida puhkust, osta uut mööblit või remontida kodu, peab olema raha. Samamoodi tuleb leida raha koolide ja lasteaedade, ratta- ja sõiduteede, parkide või valgustuse korrashoiuks.

Pere-eelarve puhul on meil enamasti selge, kust raha tuleb. Kui palju me aga igapäevarutus mõtleme, kust tuleb raha linnaeelarvesse? Vastus on lihtne: ka linnaeelarvesse tuleb raha meie endi käest.