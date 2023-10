Vambola Paavo: kui õpiks läti keelt …

Miks ei võiks Tartus või mõnes Lõuna-Eesti koolis paari aasta pärast õppekavasse võtta naabermaa keele? Elame omaaegsel Liivimaal, mille keskus oli ju Riia linn. Nüüdki on pidevalt naabrite juurde asja. Tartlased lendavad maailma läbi Riia lennujaama, vilkalt käiakse ostlemas Valkas ja Valmieras. Populaarsed on nädalavahetuste veetmised Riia ooperis, ka spaatamised.

Selle taustal on igati loogiline osata elementaarsel tasemel naabermaa keelt. Tallinnas on soome keele valdamine teeninduses ja turismis vaat et kohustuslik. Ka meediatöötajatel tuleb osata põhjanaabrite keelt.