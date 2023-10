GALERII ⟩ Eesti naiste vaimustavaim breikar on Melani Väits

Eesti Tänavatantsijate Liidu koordinaator Merit Meronen ütles, et kohal oli tublisti üle saja võistleja ning kuna see oli avatud võistlus, siis oldi tuldud end proovima ka tantsuliidust väljaspoolt, näiteks Lätist.

Breiktants oma trikkidega pälvib rohket tähelepanu ja on nii mõnestki teisest tänavatantsuliigist populaarsuse poolest üle. Väheoluline pole seegi, et järgmise aasta Pariisi olümpiamängudel teeb breiktants olümpiadebüüdi.

«Väiksena inspireerisid mind väga just need akrobaatiliseld trikid, mida breiktants pakub, ja kuna mõned neist tulid mul kergesti välja, siis see mind sinna trenni üldse kiskus,» rääkis Melani Väits pärast. Ta on breiktantsuga tegelenud kaheksa või üheksa aastat, õpib Võru gümnaasiumi 12. klassis ning on ka treener JJ-Street tantsukoolis.