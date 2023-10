VIDEO ⟩ Maarja kooli sünnipäevalaulu solist oli ooperilaulja Reigo Tamm

Seepärast ongi Tartu Maarja Koolis juurdunud traditsioon tähistada sünnipäeva esimese õppeperioodi lõpus. See tähendab, et õpetajate ja õpilaste tänavune väga oodatud pidu leidis aset reedel.

Pikendatud õppe noormees Andero mõistis nooti ja lausus: «Nii hästi laulab, et näe isegi päike tuli välja. Pilved laulis eest ja päike hakkas särama selle laulmise peale!»

«Ka leidis sel aastal eraldi pidu kooli vilistlastele, mis sai alguse korvpallimatšiga meie kooli sõprade ja vilistlaste vahel,» lisas direktor. «Seekord võitsid sõbrad 50 x 29. See eest võitis vabavisete võistluse Maarja Külas elav meie kooli vilistlane Oleg Ivanov.»

Direktori sõnul on vilistlaste pidu tänuväärne sündmus, kuna õpetajatel on siis võimalus oma kunagisi õpilasi näha ning ka vilistlased ise jagavad kogu südamest tänusõnu ja rõõmu koolile, mida nad mäletavad kui kohta, kus möödus nende ilus lapsepõlv.

Tartu kui 2024. aasta Euroopa kultuuripealinna programm kannab nime «Ellujäämise kunstid» ning direktori Jaanus Rooba sõnul on neil kavas korraldada selle raames konverents, mis toimub 24. aprillil ERM-is ning kannab pealkirja «Aja väärtus». Mõeldud on see kõigile Maarja kooliga sarnaste koolide ja hoolekande töötajatele, aga ka nende kooli vilistlastele, rääkis Jaanus Rooba.