GALERII ⟩ Uued aarded Tartus: kiilkirjatahvli fragmendid ja Mesopotaamiast pärit alasti jumalanna figuur

Varem on professor Gebhard J. Selzta Tartu ülikooli kunstimuuseumile kinkinud haruldase Sumeri Lagaši riigi valitseja Gudea ajastust (u 2150 eKr) pärineva kiilkirjaga savikoonuse, millel on kirjeldatud muistset templiehitust ja mis on Tartu ülikooli kunstimuuseumi kollektsiooni kõige vanem eksponaat.