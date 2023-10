Koolivaheaeg käes! Ka õpetajad pääsevad rutiinist välja, täpsemalt Tartu haridusfestivalile

Eelseisval nädalal on koolide koridorid vaiksed, aga mitte tingimata ja mitte igal pool. 24. kuni 26. oktoobrini kestva Tartu haridusfestivali peakorraldaja on Kivilinna kooli direktor Karin Lukk.

Kui õpilased võivad täna hommikul hõisata, et koolivaheaeg on käes, ja juba ette nautida pikka vaba nädalat, on küllap õnnelikud ka pedagoogid, kel samuti antakse võimalus argipäeva rutiinist väljuda.