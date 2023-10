Tartu 2024 reklaamib end ülikoolilinnas keelatud pürotehnikaga

Tartu linnavalitsus teatas juuni lõpus, et on otsustanud piirata linnas ilutulestiku kasutamist, vähendamaks liigset müra ja keskkonnakahjusid. See tähendab, et edaspidi ei tohi Tartu avalikel üritustel kasutada keskmise ja kõrge ohutasemega ilutulestikke, sama keeld kehtib ka kõigil Tartu linnalt toetust saanud üritustel.