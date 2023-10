Tartu abilinnapea ja OÜ Tartu Veekeskus nõukogu esimees Raimond Tamm oli lekkest teadlik. «Konstruktsiooni läbijookse on meil aeg-ajalt ikka ette tulnud, mitte ainult fuajees, vaid ka koridoris,» märkis Tamm. «Kohati on põhjusele päris keeruline jälile saada. Selge on see, et Auras tehti just juurdeehitis, aga kas need asjad on üldse omavahel seotud, on spekulatiivne.»