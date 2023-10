«Selleks, et jäätmeid liigiti koguda, peab olema palju aega, peaks olema vist lausa koduperenaine, et sellega hakkama saada,» arvas üks inimene seadusemuudatusest kuuldes.

Enne, kui asuda müütide juurde, tasuks mõelda sellele, miks jäätmete liigiti kogumine on üldse vajalik? Oleme harjunud mõtlema, et jäätmeveo ainus eesmärk on linnaruumi puhtana hoidmine ning jäätmete edasine saatus pole tähtis, kuid nii see ei ole. Kui suudame jäätmeid liigiti koguda, on need ressurss.