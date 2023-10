TALV TULEB ⟩ Tudengilinna jõudis kohale esimene sügisene lumi

Keskkonnaagentuuri teatel on tulemas pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lörtsi ja vihma, sekka tuleb ka lund, tihedam on sadu Põhja-Eestis. Puhub põhja- ja kirdetuul 3–9, rannikul puhanguti 12, põhjarannikul kuni 15 m/s, pärastlõunal tugevneb kirdetuul põhjarannikul 8–13, puhanguti kuni 21 m/s. Õhutemperatuur on 0...+5°C.

Ilmateenistus hoiatab, et teed on libedad. Neljapäeva hommikul ja õhtul on nii õhus kui teepindadel miinuskraadid. Mitmel pool Tartumaal sajab lörtsi, kohati ka lund.

Peipsi järvel puhub kirde- ja põhjatuul 3–9, õhtul kirdetuul puhanguti 12 m/s. Laine kõrgus 0,8–1,2 m. Aeg-ajalt sajab lörtsi ja vihma, hommikul ja õhtul tuleb sekka ka lund. Nähtavus on mõõdukas või halb. Õhutemperatuur on 2...3°C.

Reedel, 20. oktoobril. jätkub kõrgrõhkkonna tugevnemine ja selle serva mööda külma lisandumine, mis soodustab suhteliselt sooja merevee ja Soome lahe kohal pilvede arenemist ning nii ongi tihedate lörtsi- ja lumehoogude tõenäosus suurem Eesti põhjaservas, sajuhooge on ka saarte rannikul ja siin tuleb vihma ka. Kirdetuul on sisemaal mõõdukalt tugev, põhjarannikul ja Hiiumaal ulatub puhanguti 20 m/s. Õhutemperatuur on öösel 0...–4, tuulele avatud rannikul üle 0°C, päeval on +1..+5°C.

Laupäeval, 21. oktoobril laieneb kõrgrõhkkond Skandinaaviast jõulisemalt üle Läänemere. Öö hakul on lume- ja lörtsihooge veel põhjarannikul ja Hiiumaal, siin võib sekka ka vihma tulla. Pärast keskööd taevas selgineb ja päev tuleb päikeseline, aga väga tugeva idakaare tuulega. Õhutemperatuur on öösel –1...–5, tuulele avatud rannikul püsib üle 0 °C, päeval on +2...+5°C. Õhtul läheneb merelt madalrõhkkonna serv. Saartel ja Liivi lahe ümbruses tõmbub taevas pilve ning hakkab vihma ja lörtsi sadama.