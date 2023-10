Galerii ⟩ Tartu ja Tartumaa parimad ettevõtjad on innovatsiooni nägu ning raskusi ei karda

Kuigi kogu maailmas ja eriti Euroopas on majanduses äärmiselt keerulised ajad, ei takista need nutikaid ja julgeid ettevõtteid kasvamast ja edu saavutamast. Tartustki on vaatamata rasketele aegadele enda edulugu rääkida kümnetel ettevõtjatel, keda tänaõhtusel pidulikul galal ka auhindadega tunnustati.