GALERII ⟩ Mängufilmi «Tähtsad ninad» esitlustuur jõudis Tartusse

Tegemist on koguperefilmiga ja Peetsi arvates sobibki see eelkõige vaatamiseks lastele, aga ka täiskasvanutel on seda lõbus vaadata. Seda, kas Peets tulevikus veel mõnes filmis kaasa lööb, ei osanud ta öelda, kuid Ruben Tolgil on juba uus roll Eesti ja Soome koostöös valmivas ajaloolises draamas «Sa pole üksi», mille võtted praegu käivad.