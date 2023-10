Fotod ⟩ Elvas toimus tüdrukute judopäev, mis tõi saali ligi 50 noort

Samas polnud judopäeva keskmes ainult treeningud, vaid rõhku pandi ka spordiala põhiväärtustele, milleks on sõprus, austus, julgus ning viisakus. Need olid seal korraldaja Evelin Pihlaku sõnul ka tuntavad. Armas oli näha, kuidas tüdrukud said uusi tutvusi ning kuulda, kuidas mõni teiselt päeva lõpus numbri küsis, lausus ta.

Pihlak rääkis, et judopäeva laiem mõte oligi kokku tuua võimalikult paljusid, et uutele tutvustele lisaks ka spordiala kandepinda laiendada. Tüdrukute huvi on poistega võrreldes küll väiksem, kuid et teist aastat järjest osales judopäeval ligi 50 neidu, leidis Pihlak, et järgmisel korral võiks ürituse korraldada mitmepäevasena.