Genklubi külastajad saavad teaduse ja kunsti sillal tutvuda tumeaine ja tumejõuga

Kell 21 annab kontserdi muusik, luuletaja ja astronoom, Helsingi ülikooli astronoomiadotsent Jukka Nevalainen. Ta ütleb, et tema olulisim instrument pole teleskoop, vaid on basskitarr. Nüüd teebki ta Genklubis sellega lennu kosmosesse ning põimib teaduse ja kunsti. Kontsert on inglise ja soome keeles.