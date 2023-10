Maaülikooli ümbruses elutseb hulk kaitsealuseid liike

Kokku loendati 304 liiki selgrootuid, neist kõige huvitavamad on jooksiklane, Eesti esmaleid seenesääsklane ja paberisoomukas. Leiti 15 kimalaseliiki, neist 11 on kolmanda kaitsekategooria all. Selgroogsete hindamisel märgiti üles 5 konna-, 14 imetaja- ja 106 linnuliiki.

Linnakus kasvab 230 omamaist rohttaime liiki. Kõige liigirikkam, 124 liigiga, on maaülikooli metsamaja ümbrus. Seal on erineva valguse ja varjuga alasid, niiskemaid ja kuivemaid piirkondi. Järgnevad 120 liigiga veterinaaria hoonetekompleksi ümbrus ja peamaja.

Üksikpuid kasvab kokku 417, puittaimeliike 110 ja puuliike 73. Esindatud on ka kolmandas kaitsekategoorias nimetatud künnapuu. Kodumaiseid puuliike on linnakus 22, puudub vaid harilik jugapuu. Tulemuste analüüsist selgub, et põõsaliike võiks rohkem olla ja tähtis on puude õigeaegne hooldus.