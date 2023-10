Urmas Klaas: investeerides innovatsiooni, haridusse ja teadusse, kasvatame uue põlvkonna ettevõtjaid

Tartu majanduse ja arengu peamine mootor on olnud just nutikas ettevõtlus, mis pakub tööd tuhandetele tartlastele ning edendab innovatsiooni ja julgustab loovust. Meie linna kutsuvad koduks visionäärid, kes on julgenud unistada suurelt ja panustada oma ideedesse. Nad on loonud töökohti, toonud siia investeeringuid ja käima lükanud projekte, mis on muutnud Tartu mitmekesiseks ja rahvusvaheliseks paljudes eri valdkondades, sealhulgas ettevõtluses. Meie ettevõtluskeskkond on võimalusrohke – korraga piisavalt väike ning piisavalt suur, et soodustada nii kohalikke kui ka rahvusvahelisi ettevõtjaid oma ideid siin ellu viima.

Niisamuti on Tartu alati olnud eestvedaja hariduses ja teaduses ning ettevõtlus on selle loomulik jätk. Mul on äärmiselt hea meel, et tugevad ülikoolid ja teadusasutused on loonud viljaka pinnase innovatsiooniks ja uute ideede realiseerimiseks. Ettevõtjatele on lähedal väärtuslikud partnerid ja vahendid, et oma ideedega paberilt järgmisele tasemele jõuda. See väljatöötatud sünergia hariduse ning ettevõtluse vahel on muutnud Tartu tõeliseks ettevõtluse ja innovatsiooni linnaks, mis on atraktiivne ka rahvusvahelisel areenil.