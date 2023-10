Eestis on 550 tanklat ja 1,3 miljonit elanikku, Leedus 600 tanklat ja 2,8 miljonit elanikku. Seega on meie kütuseturul konkurents tihe. Terminali omanikud arvavad, et nende firma turule tulek ja kodumaise kapitali turul hoidmine on siiski päris oluline.