Jõudsalt uuenev Tartu ülikooli kliinikum on üks tuntumaid objekte, kus Embach Ehitus praegu tegutseb. Juhatuse esimees Andres Salusaar kinnitab, et neil pole praegu põhjust tööpuuduse üle kurta.

Embach Ehituse juhatuse esimees Andres Salusaar silmitseb ikka vahel oma Ropka tööstusrajoonis asuva kabineti aknast üht mõnesaja meetri kaugusel seisvat halli maja. Niisuguseid leidub piirkonnas küll ja veel, kuid Salusaare jaoks on just see erilise tähendusega, sest ligi üheksa aastat tagasi oli hoone tema juhitava ehitusfirma esimene tööots.