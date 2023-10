GScani kaasasutaja Madis Kiisk ütleb, et kuigi inimestele on jäänud mulje, et näiteks lennujaamades kasutusel olevad röntgenskannerid on väga tõhusad, räägivad uuringud pisut teist keelt. «USAs on tehtud uuringuid, kus testkohvrisse pannakse revolvreid ja lõhkeaineid. Tegelikult läheb selline ese röntgenskannerist läbi pea 80 protsendil juhtudest – turvatöötajad ei leia ohtlikke esemeid. Selles mõttes on lihtne uudse lahendusega turule tulla, kui olemasoleva tehnoloogia näitajad on nii kehvad,» tõdeb ta.