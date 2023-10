Nõo lihatööstuse tegevjuht Ragnar Loova leiab, et kodumaised ettevõtted võiks ekspordis rohkem koostööd teha.

Ajal, mil Eesti lihatööstuse sektorit tervikuna on tabanud mullune 21 miljoni eurone kahjum, on Nõo lihatööstus enim pidanud keskenduma meeskonna hoidmisele. Samas pole kuhugi kadunud ambitsioon olla kodumaal armastatuim lihatoodete bränd ja saavutada edu ka ekspordis.