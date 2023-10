Tartu lähistel maapõuest pumbatud vesi jõuab Lähis-Itta

Osaühingu Haage Joogid tegevjuht Vello Oselin lubab, et auhinnatud vete kõrvale tulevad peagi uued toonikud ja limonaadid.

Kui tänaval juhuslikelt vastutulijatelt küsida, kus Eestis mineraalvett saadakse, vastab ilmselt enamik, et Värskast. Paljud ei tea, et ka Tartu külje all Haagel tuleb maapõuest väärtuslikku mineraalidega rikastunud vett. Tartu Postimehe lugejad valisid Tartu ja Tartumaa 2023. aasta tooteks OÜ Haage Joogid valmistatud Haanja mineraalvee.