Kambja vallaametnike sõnul on sademevee uuringud aga tehtud ning need kinnitavad, et kaebaja hirmul pole alust. Siiski jõudsid uuringute tulemused kohtusse alles sel esmaspäeval ehk mõni päev pärast seda, kui kohus koolimaja ehituse peatada jõudis.